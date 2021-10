Les Enfoirés bientôt dans votre télé

Le spectacle "Sur la route des Enfoirés" enregistré entre le 21 et le 26 janvier dernier à Montpellier sera diffusé vendredi 13 mars sur TF1, à l'occasion d'une soirée spéciale.

Une trentaine d'artistes sur scène dont bien sûr Jean-Jacques Goldman, Patrick Bruel, Zazie, Emmanuel Moire, Zaz, Jenifer, M.Pokora, Gérard Jugnot, Michèle Laroque, Dany Boon ou encore Nicolas Canteloup.

Le premier single de cette édition 2015 se nomme "Toute la vie" il est interprété par une chorale d'adolescents anonymes et par les grands noms des Enfoirés et évoque les questions et le quotidien des ados.