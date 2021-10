Hockey : les Drakkars se préparent aux playdowns

Ainsi en a décidé la vingt-sixième et dernière journée de la saison régulière, disputée vendredi 13 février. Les Drakkars se sont inclinés 5-1 à Morzine après une fin de match marquée par "un improbable fait de jeu". Caen a disputé les cinq dernières minutes de la rencontre en infériorité numérique suite à l'expulsion d'Erwan Pain. Les Pingouins en ont profité pour marquer trois buts et assurer leur succès. Le HCC devait gagner pour se sauver, il termine finalement dernier. "Je ne vais pas polémiquer parce que j'ai décidé de me projeter vers l'avant, souligne Luc Chauvel. De toute façon, ce n'est pas sur ce dernier match que notre saison s'est jouée." Les deux points manquant à son bonheur, Caen aurait pu les prendre à maintes occasions. Mais désormais, c'est vers les barrages de maintien que son regard se porte.



Dimanche 22 février, il entamera une série pouvant atteindre les sept matchs. Son adversaire, Lyon, a joué sa place dans la zone rouge aux tirs au but... Il avait passé la totalité de la saison régulière dans le groupe des qualifiés virtuels pour les playoffs. "C'est une belle équipe. Ce sera du 50-50, prévient l'entraîneur caennais. C'est le mental qui fera la différence." Le vainqueur restera en élite, le vaincu descendra en D1.