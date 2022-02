TV News: France 3 et BFM Tv avertis par le CSA

Hier matin je vous annonçais que Cyril Hanouna avait été choisi pour présenter la cérémonie des Victoires de la Musique sur France 4. Et bien maintenant nous connaissons le nom de la présentatrice de l'émission diffusée sur France 2. Ce sera Marie Drucker qui s'y collera cette année. Diffusion de cette émission prévue le 1er mars prochain en direct du palais des congrès de Paris.

BFM TV et France 3 ont reçu des avertissements de la part du CSA. BFM Tv pour un reportage présentant des images d'une vidéo internet considérée comme exclusive et véridique ce qui n'était pas le cas et France 3 pour de la publicité clandestine dans la série Plus Belle la vie pour une marque de T-Shirt. Pas d'amende pour le moment mais le CSA veille...

TF1 déprogramme la série New York section criminelle qui était diffusée chaque jour à 17H25 sur la chaîne. La raison? Une audience insuffisante qui handicape non seulement la tranche mais aussi la suivante qui est Une famille en or avec Christophe Dechavanne. Le jeu qui est de retour depuis peu à l'antenne se fait distancer par M6 et "Un diner presque parfait". TF1 compte donc renforcé l'avant Une famille en Or avec un épisode de la série Brothers&Sisters.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: le film Jumanji sur France 4 avec entre autres Robin Williams.