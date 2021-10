Le groupe Ferrero, basé à Mont-St-Aignan, perd son fondateur

Né en 1925, Michele Ferrero avait repris l'entreprise de son père à la fin des années 1940. Il l'avait ensuite fait fructifier en reprenant la recette paternelle de la pâte à tartiner au chocolat et en la baptisant Nutella dans les années 1960. C'est le début d'une longue aventure et d'une des plus grandes réussites internationales.

Aujourd'hui, le groupe réalise plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Si Michele Ferrero s'était retiré des affaires il y a quelques années, il restait une figure tutélaire. Le groupe Ferrero, dont le siège français est situé à Mont-Saint-Aignan, lui rend hommage sur son site internet.