Depuis, cette chanteuse, auteur-compositeur, a parcouru la planète et donné plus de 800 concerts à travers l'Europe, l'Asie, l'Afrique et le Canada. Installée à Genève, elle a participé à de nombreux festivals de musique, dont le Montreux Jazz Festival.

En 2011, elle décide de retourner vivre aux États-Unis et s'installe à New York. Chanteuse de profession, elle souhaite aujourd'hui être reconnue.

Pour The Voice, Azania revient en Europe, avec pour objectif de conquérir le coeur des français.