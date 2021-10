Paris (AFP). Tombes juives profanées: Valls dénonce un acte ignoble, antisémite

Manuel Valls a qualifié dimanche d'"acte ignoble et antisémite" la profanation de centaines de tombes dans un cimetière juif de Sarre-Union (Bas-Rhin) et promis que "tout sera(it) mis en oeuvre pour retrouver les responsables". "Bas-Rhin: un acte ignoble et antisémite, une insulte à la mémoire. Tout sera mis en oeuvre pour retrouver les responsables", a écrit le Premier ministre sur son compte Twitter après l'annonce de ces profanations par le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve.

