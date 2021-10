La police danoise a affirmé samedi soir qu'il y avait un seul assaillant contre les participants à un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression, et a diffusé une photo de cet homme qui a tué une personne. La photo, diffusée via un communiqué publié sur internet, montre un homme vêtu d'une doudoune foncée et d'un bonnet ou une cagoule bordeaux, qui porte un sac noir.

