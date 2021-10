Copenhague (AFP). Attaque à Copenhague: un seul assaillant, une photo diffusée par la police

La police danoise a affirmé samedi soir qu'il y avait un seul assaillant, et non deux, contre les participants à un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression, et a diffusé une photo de cet homme qui a tué une personne. La photo, diffusée via un communiqué publié sur internet, montre un homme vêtu d'une doudoune foncée et d'un bonnet ou une cagoule bordeaux, qui porte un sac noir. Elle a été prise en fin d'après-midi, alors que la nuit tombait, peu après que l'homme a abandonné la voiture à bord de laquelle il s'était enfui. Il semblait se trouver alors sur un parking. "Les premiers témoignages indiquent qu'il n'y avait qu'un auteur", a précisé la police. Un peu plus tôt dans la soirée, elle avait annoncé rechercher un "homme, entre 25 et 30 ans, d'environ 1,85 m, athlétique, d'apparence arabe, () les cheveux lisses", armé d'un "pistolet-mitrailleur noir". La police danoise est coutumière de descriptions faisant polémique. Dans le passé, elle a parlé de pickpockets "d'apparence tsigane".

