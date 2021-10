Toujours deuxième au classement malgré leur défaite de la semaine passée à domicile face à Bruges 23-27, les bleus s’en vont défier une des équipes les plus en vie actuellement et qui reste sur trois victoires en quatre rencontres et une 7e place au classement.

Malgré un match aller où les joueurs de l’agglomération rouennaise s’étaient imposés 30-22, la donne a changé maintenant et les joueurs de David Ruch devront livrer la marchandise pour s’imposer dans ce match.