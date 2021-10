Paris (AFP). Circulation: du rouge dans le sens des départs, du noir en Rhône-Alpes

L'accès aux stations de ski sera "très difficile" ce samedi, première journée de vacances d'hiver des Parisiens, classée noire en région Rhône-Alpes par Bison futé. Aucun difficulté n'était recensée à 06H00 samedi par le Centre national d'information routière (Cnir), en dehors de l'autoroute A1, coupée au sud de Compiègne dans le sens Lille-Paris à la suite d'une collision. Trois poids lourds et un car britannique ont pris feu vendredi soir dans une collision sur l'A1 à hauteur du viaduc de Roberval (Oise), faisant deux morts et quatre blessés légers. Dans le reste du pays, les difficultés devraient concerner principalement les départs avec une journée classée rouge au niveau national. Bison futé prévoit même un trafic noir en Rhône-Alpes avec "de très importantes difficultés sur les axes reliant les frontières du nord et Paris à la région Rhône-Alpes où l'accès aux stations de sports d'hiver sera très difficile". Les vacances d'hiver démarrent ce samedi pour la zone C (Paris, Versailles, Créteil) et se poursuivent pour la zone A (notamment les académies de Lyon de Grenoble). Dimanche, la journée est annoncée verte au niveau national.

