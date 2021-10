Kiev (AFP). Ukraine: les accords de Minsk en grand danger, 28 morts dans l'Est

Les chances de succès des accords de Minsk semblaient de plus en plus illusoires vendredi, le président ukrainien les jugeant "en grand danger" après une journée ayant fait 28 morts dans l'Est de l'Ukraine qui augure mal du respect du cessez-le-feu censé entrer en vigueur samedi à minuit locales (22H00 GMT). Le texte de ces accords de Minsk 2, arraché jeudi au terme de seize heures de négociations entre les dirigeants russe, ukrainien, français et allemand, avait fait naître "une lueur d'espoir" alors que sur le terrain les affrontements avaient atteint des niveaux critiques récemment après dix mois de conflit au lourd bilan de plus de 5.500 morts. Mais vendredi, Petro Porochenko a profité d'une rencontre avec le Premier ministre hongrois Viktor Orban à Kiev pour accuser les rebelles prorusses "d'attaquer les accords de Minsk" en bombardant les populations civiles dans l'Est de l'Ukraine. Le président ukrainien faisait référence au bombardement au lance-roquette multiple Grad de la ville d'Artemivsk, située à plus de trente kilomètres de la ligne de front, qui a tué trois civils dont un enfant de sept ans vendredi. Au total, 16 civils et douze militaires ukrainiens ont été tués, selon les derniers bilans ukrainiens et séparatistes. "Malheureusement, après les accords de Minsk, l'opération offensive de la Russie a significativement augmenté () Les accords de Minsk sont en grand danger", a déclaré le président ukrainien. Les dirigeants des sept plus grandes puissances économiques mondiales (G7, Canada, France, Allemagne, Italie, Japon, Royaume Uni, Etats-Unis) ont appelé au "strict respect" des accords et se sont dits "prêts à adopter" des sanctions contre ceux qui violeraient cet accord, selon un communiqué transmis par la présidence française. "Le G7 reste prêt à adopter des mesures appropriées contre ceux qui violent le +paquet de Minsk+ en particulier contre ceux qui n?observent pas le cessez le feu global agréé ainsi que le retrait des armes lourdes", selon le texte. De son côté, la porte-parole du département d'Etat américain Jennifer Psaki a accusé Moscou de continuer à déployer des armes lourdes dans l'est de l'Ukraine, se disant très préoccupée par "les informations concernant des chars et des systèmes de missiles supplémentaires venus ces derniers jours de l'autre côté de la frontière, de Russie". Signe que l'hypothèse d'un échec de "Minsk 2" fait son chemin, le chef-adjoint de l'administration présidentielle ukrainienne Valeriy Chaly a assuré lors d'une émission télévisée qu'"en cas d'échec du cessez-le-feu, l'Ukraine recevra l'aide militaire de l'Occident". La chancelière allemande Angela Merkel et le président français François Hollande avaient dès jeudi laissé entendre qu'il y aurait des difficultés à appliquer Minsk 2, et ont menacé la Russie de nouvelles sanctions si la trêve n'était pas respectée. Plus positive, la chef de la diplomatie de l'Union européenne Federica Mogherini, en visite en Tunisie, a estimé que le cessez-le-feu, s'il se concrétise, serait "le premier pas" vers une résolution de la crise. - Kiev attend une "escalade" - Dans le fief rebelle de Donetsk, les tirs d'artillerie étaient continus, a en outre constaté un journaliste de l'AFP sur place. Mais les combats se déroulaient sur toute la ligne du front et les "drones ennemis ont survolé toute la zone de conflit", a indiqué l'armée ukrainienne. Cette dernière a également fait état vendredi soir de combats faisant rage aux abords de Debaltseve, noeud ferroviaire stratégique à mi-chemin entre les capitales des "républiques" rebelles de Donetsk et de Lougansk, où les troupes ukrainiennes sont quasiment encerclées. "L'Ukraine s'attend à une escalade et prend des mesures pour repousser les tirs", a déclaré le vice-ministre de la Défense Petro Mekhed en affirmant que les rebelles allaient tenter de prendre Debaltseve ainsi que le port stratégique de Marioupol, sur les bords de la mer d'Azov. - Insuffisances de Minsk 2-

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire