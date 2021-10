Paris (AFP). Musique: Victoire de l'album rock pour The Do

Le duo The Do a décroché la Victoire de la musique de l'album rock de l'année, la première des douze Victoires remises lors de la 30e édition vendredi soir au Zénith de Paris. Le duo, composé de Dan Lévy et Olivia B. Merilahti, dont les initiales forment le nom du groupe, a été préféré à Skip the Use et Shaka Ponk, pour son troisième disque "Shake, Shook, Shaken". The Do a surgi sur la scène rock en 2008 avec l'énorme succès "On My Shoulders", chanson fer de lance d'un premier album aux sonorités pop-rock. Après un deuxième disque plus conceptuel et recherché, le labyrinthique "Both Ways Open Jaws" (2011), le groupe, amoureux des ambiances cinématographiques, s'est fait plaisir dans son troisième album avec un son direct, électro et furieusement dansant. "Ce nouvel album est plus instinctif, plus ludique, plus lumineux", soulignait Dan en septembre, qui a passé beaucoup de temps à triturer son ordinateur pour composer des mélodies sucrées où se pose la voix d'Olivia, plus grave qu'à l'accoutumée. "Vocalement, je pense que j'ai réussi à réconcilier ma voix parlée et ma voix chantée", estimait celle qui, sur scène, ne s'encombre plus non plus de fioritures, à l'image de sa nouvelle tenue de scène: une combinaison de pilote de Formule 1 rouge après les petites robes et jolis chapeaux qu'elle portait avant. Auparavant en couple, les deux membres du groupe sont désormais séparés ce qui ne les a pas empêchés de remercier le public bras dessus, bras dessous. The Do, qui sera de retour au Zénith de Paris le 27 mars pour son propre concert, est également nommé cette année dans les catégories artiste féminine et vidéo-clip.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire