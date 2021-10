Marseille (AFP). Ligue 1: Ayew plutôt qu'Ocampos à l'OM face à Reiims

Marcelo Bielsa a choisi de titulariser d'entrée le Ghanéen André Ayew, de retour de la CAN, plutôt que sa nouvelle recrue argentine, Lucas Ocampos, vendredi (20h30) pour affronter Reims au Vélodrome, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. Ayew, inconsolable après la défaite aux tirs au but de sa sélection, en finale de la CAN dimanche contre la Côte d'Ivoire, n'a repris l'entraînement que jeudi à la Commanderie. "Si lui se sent en forme et a envie de participer, je prendrai cela en compte", avait déclaré Marcelo Bielsa mercredi, ajoutant que "ce ne serait pas bon de lui mettre trop de pression pour qu'il joue." L'Argentin a donc finalement estimé qu'Ayew était apte pour tenter d'obtenir un douzième succès consécutif à domicile. Il devrait donc débuter logiquement sur son côté gauche, laissant Florian Thauvin sur le côté droit et Dimitri Payet en N.10. En l'absence de Mario Lemina, suspendu trois matches pour un mauvais geste sur le Rennais Ola Toivonen lors de la précédente journée, c'est Alaixys Romao qui évoluera en milieu de terrain, aux côtés de l'indéboulonnable Giannelli Imbula. De son côté, Jean-Luc Vasseur a préféré Kossi Agassa à Johny Placide pour garder ses buts, et laissé Benjamin Moukandjo sur le banc. Les équipes: Marseille: Mandanda (cap.) - Dja Djédjé, Fanni, Morel, Mendy - Romao, Imbula - Thauvin, Payet, Ayew - Gignac Entraîneur: Marcelo Bielsa Reims: Agassa - Mandi , Tacalfred (cap), Conte, Signorino - Devaux, Oniangue, Diego, Fortes - De Préville, Charbonnier Entraîneur: Jean-Luc Vasseur Arbitre: Philippe Kalt

