Sortir dans l'Orne : lundi 16 février

Vendredi, assistez au nouveau spectacle de Roland Magdane au Carré du Perche à Mortagne-au-Perche. Il y a deux représentations, une à 15h et l'autre à 20h30. L'entrée est à 35€.



Ce samedi, la ville d'Argentan organise son Carnaval. Au programme, de la danse et des percussions, une cavalcade avec des chars et bien d'autres animations. Venez déguisés, vous amuser en famille à partir de 14h. Retrouvez le programme complet sur www.argentan.fr



Ce week-end, à L'Aigle, c'est le 5e salon des terroirs et de l'artisanat. C'est samedi et dimanche, salle Michaux à L'Aigle, de 10h à 18h. L'entrée est gratuite.