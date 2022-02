Diagnostic énergétique : du changement dans les agences immobilières

Depuis le 1er janvier, le diagnostic de performance énergétique doit figurer sur toutes les annonces immobilières. Une mesure qui concerne tous les logements mis en vente ou en location.

L'initiative doit permettre d'inciter les propriétaires et les bailleurs à réaliser des travaux d'économie d'énergie et à valoriser certains biens plus écologiques.

Mais, sur le terrain, on estime que cela va surtout impacter le marché du locatif.

Écoutez Séverine Martineau-Pesnel, manager à l'agence Century 21 de Cherbourg.