La Manche comme le Calvados se dotent de nouvelles accroches pour développer le tourisme

Le Conseil général et Manche tourisme se sont en effet penchés sur une nouvelle marque pour renforcer l'identité du département. ils souhaitent aussi sensibiliser les acteurs aux enjeux du développement des territoires. La nouvelle marque sera présenté lundi 10 janvier prochain.



La semaine dernière, le Comité départemental de tourisme du Calvados s'était aussi doté d'un nouvel élément graphique pour représenter le département. Fait d'une pomme dont les quartiers vert et bleu symbolisent un cœur, il est accompagné de la signature “Un amour de Normandie”, qui remplace le précédent "La Normandie par excellence". Le Comité souhaite lui donner au département “une image plus chaleureuse et plus proche des visiteurs, qui fait du Calvados une destination coup de cœur.”



