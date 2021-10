Des bijoux pour la Saint-Valentin : des enchères faites pour vous à Rouen !

Le plus gros diamant de la vente (n°60 dans le catalogue)

"C'est une bague ornée d'un diamant de 3,30 carat, soit le plus gros diamant de la vente, présente Delphine Bisman. Mais ce n'est pas forcémeent le plus beau !" Ce fameux diamant est entouré de 10 diamants de 0,01 ct. La bague est estimée à 12 000 €.

Le collier négligé (n°147)

"C'est un collier négligé de la fin du XIXe-début XXe siècle orné d'un petit diamant. Il est vraiment magnifique", sourit la commissaire-priseur. Plus précisément, le bijou est orné d'un diamant de 0,50 ct et de deux de 0,20 ct. Il est estimé à 1300€.

Le plus beau diamant (n°158)

"Cette bague fait la couverture de notre catalogue pour la vente. C'est une bague de style Art Deco vraiment très jolie, avec un diamant de 2,50 ct. Le diamant est plus petit que pour le premier bijou cité mais plus beau donc plus cher", explique Delphine Bisman. Et la commissaire-priseur d'énumérer les critères qui conduisent à l'évaluation d'un bijou : "On parle des 4C pour Claritu, Color, Carat et Cut. Ce qui compte pour un initié, c'est l'éclat, la brillance du diamant." Cette bague Art Deco est estimée à 16 000 €.

La montre Chaumet (n°150)

Voilà une montre Chaumet pour dames, tout en or, automatique. Elle est estimée à 3500 €. "Aux enchères, le prix des bijoux représente en général 1/4 ou 1/5 du prix chez un bijoutier."

La parure Napoléon 3 (n°59)

"Cette parure comprend un pendentif qui peut également faire broche ainsi qu'un bracelet transformable", explique Delphine Bisman. Ainsi, l'on peut retirer la perle centrale du bracelet pour le porter sous sa forme la plus simple et se servir des perles en tant que broche. Le tout est estimé à 1200€.

La broche tout en diamant (n°61)

C'est le coup de coeur de Delphine Bisman. Une broche en forme de fleur ornée de diamant. Au centre, un diamant de 0,45 ct entouré de 120 petits diamants. "Une broche qui fait de l'effet", sourit la commissaire-priseur. Le bijou est estimé à 1900 €.

Le bracelet Napoléon 3 (n°51)

C'est un bracelet époque Napoléon 3 rigide ouvrant, orné d'un diamant ovale de 1,25 ct et entouré de 18 petits diamants. Un diamant proposé à la vente à la dernière minute puisqu'il a été découvert lors des journées d'expertises gratuites organisées par l'hôtel des ventes il y a trois semaines. ll est estimé à 2500€.

Y'a t-il un effet Saint-Valentin pour ces enchères ?

ll faudra attendre l'exposition pour le dire. Ce qui est sûr, selon Delphine Brisman, c'est que l'hôtel des ventes devient "l'une des références dans la vente de bijoux en Normandie. Nous en organisons une par mois et de plus en plus de monde vient." Lors de la vente organisée dix jours avant Noël, beaucoup de monde avait participé. Bis repetita ce 15 février ?

Pratique. Expositions le samedi 14 février de 15h à 18h et le dimanche 15 février de 10h à 12h. Vente le dimanche 15 février à 14h30. L'hôtel des ventes se situe 25, rue du Général Giraud. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de l'hôtel des ventes.