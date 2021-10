Economie sociale et solidaire : Une secrétaire d'Etat en visite au Petit-Quevilly

Une table ronde avec les élus et les acteurs sociaux de la Région a permis de préciser la nature et l’accessibilité aux aides financières publiques et privées prévues par la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) abrogée le 13 juillet dernier. « Les outils de financements sont opérationnels depuis le mois de décembre, annonce Carole Delga. Il s’agit du Fond de l’Innovation Sociale et du Prêt Participatif pour les entreprises. Le Fond Impact Coopérative de 70 millions d’euros sera disponible au mois de mars. »

Une économie qui s’adapte

Outre les financements, la loi définit l’ESS et les différents modèles juridiques. A ce jour, 10 décrets ont été publiés. « Il y a une diversité d’idées et d’acteurs, rappelle la secrétaire d’Etat. Il est donc nécessaire que la loi s’adapte pour aider les porteurs de projet et fédérer les acteurs » Ces acteurs sont principalement des associations, mutuelles, coopératives et fondations, ainsi que des sociétés commerciales qui s’investissement dans le social. Parmi eux, la CRESS joue un rôle important de conseil, d’information et de formation en Haute-Normandie.

Pratique. http://cncres.alkante.com/accueil_cncres