La mission armée/citoyenneté à Alençon

Marianne Dubois, députée du Loiret, qui la co-préside avec de député-maire d'Alençon Joaquim Pueyo, était ce jeudi 12 février en visite à l'EPIDe de l'Orne (Etablissment Public d'Insertion et de Défense). Cette mission avait été initiée avant l'attentat contre Charlie Hebdo et la prise d'ottage au supermarché casher. Elle n'en est que davantage d'actualité.

L'EPIDe, c'est l'école de la deuxième chance. Ils et elles sont actuellement 97 jeunes âgés de 18 à 25 ans, venus du Mans, de Cherbourg, d'Alençon ou d'ailleurs, dans cet Epide d'Alençon, qui recrute de nouveaux jeunes tous les 2 mois. Ils et elles sont 3000 dans l'ensemble des EPIDe en France. Tous ont connu une adolescence chaotique et sont volontaires : cheveux courts, lever à 6h30, salut au drapeau, Marseillaise, tous habillés en polo, pull et jupe ou pantalon bleu, chaussures cirées. Internat, discipline, vouvoiement … tout n'a pas été facile à leur arrivée. Mais chacun s'y est rapidement habitué, comme Ben et Basséou :

A leur menu quotidien obligatoire : activités éducatives, stages, informatique, code de la route, sport … pour restructurer ces jeunes, dans une discipline très, très rigoureuse. Tous ont un projet professionnel : cuisine, petite enfance, sécurité, armée, hôtellerie, ... Une table ronde avec 9 d'entre eux à très favorablement impressionné Marianne Dubois :

Même sentiment de la part du député-maire PS d'Alençon Joaquim Pueyo :

Le message des jeunes a donc été bien reçu par les 2 parlementaires qui vont proposer le renforcement des EPIDe, dans leur rapport en juin prochain. D'ici là, ils ont invité les jeunes de l'école de la deuxième chance d'Alençon, à venir passer une journée à l'Assemblée Nationale.