Une dégradation importante de la qualité de l'air est en cours depuis ce matin. La pollution est liée aux combustions diverses (automobile, chauffage et industrie) et à l'activité agricole. La situation devrait revenir à la normale demain en milieu de journée avec le retour du vent et de la pluie. Les personnes présentant une sensibilité particulière doivent prendre leur précautions.