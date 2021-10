Le Mémorial de Caen rend hommage à la Croix-Rouge

Pour les 150 ans du Comité international de la Croix-Rouge et de l’adoption de la première Convention de Genève, le Mémorial de Caen s’est associé au CICR et au Musée d’art et d’histoire de Genève pour coproduire et présenter une exposition qui retrace l’évolution des conflits dans le monde et l’arsenal des mesures adoptées pour venir en aide aux victimes quelles qu’elles soient.