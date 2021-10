L'Odas, nouvel étoilé rouennais

À 38 ans, Olivier Da Silva n'est plus un novice. Cuisinier pendant cinq ans aux "Jardins d’Épicure" dans le Val-d'Oise, la passionné avait déjà permis au restaurant d'acquérir une étoile en 2010. C'est le moment qu'il choisit pour quitter ce restaurant et monter sa propre affaire. "Il y avait un déficit de gastronomique à Rouen, j'ai voulu proposé quelque chose de nouveau".

Première étoile

C'est ainsi qu'Olivier Da Silva ouvre son restaurant l'Odas il y a un an et demi. Dans les lieux, pas de chichi, la priorité est donnée à la verrerie et à la qualité d'assise. Entre 25 et 30 personnes peuvent être accueillies dans le gastronomique chic mais décontractée, l'un des seuls à Rouen à permettre aux clients de voir le chef cuisiner. "Cela permet aux gens de pouvoir sentir ce qu'il se passe en cuisine".

Si Olivier avoue qu'un mois et demi après avoir été nommé jeune talent Gault&Millau, l'étoile n'était pas vraiment une surprise, cette dernière n'était pas si convoité par le chef. "Ce n'était pas un but en soi de décrocher une étoile. La priorité pour moi, c'est de se faire plaisir et de faire plaisir", concède celui qui assure n'avoir pas voulu faire plaisir au guide.

"Je ne pensais pas devenir chef un jour, et jamais je n'aurai cru pouvoir décrocher une étoile". Épanoui, Olivier Da Silva n'en oublie pas ses projets : "pourquoi pas un jour trouver un bon second et lui laisser l'affaire pour développer autre chose..." En attendant, le chef savoure son étoile, et nous ses bons petits plats.