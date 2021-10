Prévention des contre-sens sur l'autoroute A88

45 cas de conduite à contre-sens ont été constatés en 4 ans sur ce petit tronçon autoroutier. Son concessionnaire, la société Alicorne, vient donc de prendre un certains nombre de dispositions : accord avec les auto-écoles pour un meilleur apprentissage de la conduite sur autoroute, partenariat avec les acteurs de la prévention et de la sécurité routière, ou encore le renforcement de la signalisation au péage et sur les bretelles d’accès.

A l'occasion de la signature officielle de la convention entre Alicorne et les auto-écoles d’Argentan et d’Ecouché, Jean-Yves Goavec, directeur général d'Alicorne et Jean-Noel Marteau, directeur d'exploitation ont précisé que les conduites à contresens sur autoroute sont aujourd’hui une préoccupation pour l’ensemble des sociétés autoroutières françaises et que, si les accidents consécutifs à des contresens sont rares, ils peuvent avoir des conséquences dramatiques.

Alicorne a renforcé la signalisation sur les bretelles d’entrée et de sortie de l’autoroute, où les contresens prennent leur origine dans environ 50 % des cas sur le réseau autoroutier français. Elle a également déployé une signalétique additionnelle pour prévenir les demi-tours sur les voies d’accès et sur la zone de péage.

Alicorne a, par ailleurs, engagé en partenariat avec l’ensemble des acteurs de la prévention et de la sécurité routière un ensemble d’actions pour la formation et la sensibilisation des conducteurs, notamment des jeunes et des personnes âgées : partenariat avec les auto-écoles pour faciliter l’apprentissage de l’autoroute aux nouveaux conducteurs, appui à la Prévention Routière et à la mairie d’Argentan pour développer l’information des seniors, diffusion de recommandations adaptées (mise à jour du GPS, connaissance de la signalisation), et enfin information sur la gravité des sanctions encourues.