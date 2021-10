Paris (AFP). Génération Z, deux milliards de jeunes en symbiose avec le monde digital

Vitesse ? In. Patience ? Out. Réseaux sociaux ? In. Livres ? Out. Ambition ? In. Obéir ? Out. Jeux vidéo ? In. Sport ? Out. Gare à la "génération Z", pressée, pragmatique, autonome et têtue ! Ces deux milliards de jeunes gens nés après 1995, avec internet, sont bien décidés à se construire une vie sur-mesure, loin des codes et des aspirations de leurs aînés. "Des mutants", comme les appellent certains chercheurs fascinés par leur fusion avec le monde digital. - Leur quotidien - Ils surfent sur plusieurs écrans et sont habitués au "tout, tout de suite, partout". S'ils trouvent normal de payer très cher le dernier smartphone, ils trouvent tout aussi naturel d'obtenir gratuitement d'un clic un film ou une chanson. Ils trouvent dépassés les codes des adultes, notamment ceux sur le genre, apprécient les marques "rebelles" et s'informent d'abord sur les réseaux sociaux, constatent des études réalisées en Europe et aux Etats-Unis par plusieurs grands groupes, comme BNP et Ford Motor, qui essaient de cerner leurs futurs clients. Selon ces études, ces jeunes, âgés de 13 à 20 ans, se voient comme ouverts d'esprit et innovants mais se reconnaissent impatients et têtus. Ils adoptent les modes qui se propagent via internet sur toute la planète, des blockbusters américains comme "Hunger Games" ou "Divergent" jusqu'à la K-Pop coréenne, en passant par le "twerk", une danse qui fait fureur sur la Toile. Leur vocabulaire est bourré d'acronymes et d?anglicismes, comme "swag", le nouveau terme pour "cool". Leurs idoles sont les stars d'internet, comme le gamer suédois, PewDiePie, n°1 de YouTube. - Leurs amis - Les amis de leurs réseaux sociaux comptent autant que ceux de la vraie vie et ils finissent d'ailleurs parfois par les rencontrer. Dès 16 ans, voire avant, ils fréquentent des sites de rencontres. Plus de la moitié des Z estime même que la vraie vie sociale se passe sur les réseaux, où 84% d'entre eux sont inscrits, d'après une enquête de l'agence américaine de publicité JWT. Pour eux, bavarder en ligne est plus facile qu'en vrai. - Leurs connaissances - Habitués aux tutoriels sur YouTube, autodidactes pour tout ce qui est high-tech puisque leurs parents sont dépassés, ils ont intégré "l'auto-apprentissage permanent", d'autant qu'ils ont déjà vu disparaître plusieurs technologies. A commencer par les vieux magnétoscopes familiaux relégués au rayon des antiquités comme les radios, CD ou autres DVD, puisque dans leur monde, tout se fait en ligne. Sur internet, ils ont déjà tout vu, de la violence à la pornographie. - Leurs écrans -

