Notre table caennaise : le Café de Saint-Jean, dans la rue du même nom

Il y a 262 numéros, nous évoquions ici même Le Fuchsia, devenu depuis quelques mois le Café de Saint-Jean. L'établissement avait un côté rétro pas désagréable. Fort d'une nouvelle devanture et d'un joli coup de gris au mur, il affiche aujourd'hui un esprit résolument moderne.

Ici, on chantonne !

Je jette un coup d’œil à l'ardoise qui propose une formule entrée/plat ou plat/dessert pour un prix de 11,90€. Aujourd'hui, c'est dos de cabillaud au cidre et son riz brûlé ou jambon grillé au miel et ses frites. J'opte pour la seconde proposition et, en attendant mon plat, observe les lieux. Il me semble que chaises et tables n'ont pas changé. Par contre, ma main à couper que les photos au mur et la vieille partition de Mon amant de Saint-Jean n'étaient pas là en 2009 ! Et voilà que j'entonne, dans ma tête, l'air de cette célèbre chanson des années 40. Mon assiette arrive. Vite et en plus avec le sourire de la serveuse. C'est copieux. Et l'accompagnement est maison. Un plus. En dessert, j'opte pour une mousse au chocolat. Légère ! Avec un soda, je règle une note de 15,10€. Bref, rien à redire dans le rapport qualité/prix.