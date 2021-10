US Quevilly : voyage au coeur de la fièvre jaune et noire

Mardi 10 février, en début d'après-midi, au stade Lozai, la route est barrée. 11 cars spécialement affrétés sont là pour transporter les centaines de supporters de l’US Quevilly jusqu'à Boulogne-sur-Mer pour le 8e de finale de la Coupe de France.

À l’aller, l’ambiance est bon enfant, les supporters commencent timidement à chanter et à se chauffer la voix en vue du match. Armés de quelques accessoires de supporters - mains géantes, écharpes, klaxon - le car ressemble à une colonie de vacances.

La Normandie en jaune et noir

À bord des cars, des bénévoles de l’USQ mettent aussi l’ambiance… Les mythiques Qui c'est les plus forts, c'est les Jaunes à Nous sommes les Quevillais en passant par La Normandie en jaune et noir sont repris en chœur par les supporters. Après presque 3h de route, les cars arrivent à destination. Les centaines de supporters normands prennent place dans les tribunes. Le match peut enfin commencer. Les supporters quevillais poussent leurs joueurs mais les Boulonnais en décident autrement en ouvrant le score.

Au second but nordiste, on sent la déception poindre dans les tribunes quevillaises. Les supporters boulonnais laissent exploser leur joie, et de leur côté, les quevillais quittent rapidement les lieux.

Dans le car ramenant les supporters en Normandie, pas une chanson ne résonne. Le bénévole de l’USQ qui mettait tant d’entrain à l’aller s’est endormi… Peut-être rêve-t-il d'une nouvelle épopée.