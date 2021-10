Disparition de Roger Hanin, le caïd du "Grand Pardon" et l'inspecteur Navarro

Né le 20 octobre 1925 à Alger, Roger Hanin commence sa carrière de comédien dès 1952 avec "Nous sommes tous des assassins" d'André Cayatte et "Le Chemin de Damas" de Max Glass. Apparu dans différents longs-métrages dont "À bout de Souffle" de Jean-Luc Godard, en 1959, il décroche la même année son premier rôle dans "La Valse du Gorille" de Bernard Borderie.

Il intègre, un an plus tard, le casting du film italien "Rocco et ses frères", sous la direction de Visconti et aux côtés d'Annie Girardot, d'Alain Delon et de Claudia Cardinale. À l'image de ces grands noms, il tourne très vite avec les acteurs et pour les réalisateurs les plus en vogue de l'époque : Jean Gabin, Danielle Darrieux, Pierre Schoendoerffer, Henri Verneuil, Claude Chabrol...

Parmi ses rôles marquants, il crèvera l'écran dans "Le Grand Pardon" d'Alexandre Arcady en 1982, dans la peau du caïd Raymond Bettoun.

L'acteur est également connu pour son personnage du commissaire Navarro, dans la série TV éponyme diffusée sur TF1. Débutée en 1989, elle connaîtra 18 saisons au total et lui vaudra un 7 d'or en 1991.

S'il a également officié au théâtre, il a signé plusieurs longs-métrages dont "Le Protecteur" en 1974, "Le Faux-cul" en 1975 et "Soleil" en 1997.