"50 nuances de Grey", une bluette version pas très grisante...

Christian Grey, le héros de la saga signée E.L. James, non content d'être pilote d'hélicoptère, de planeur, virtuose du piano, il est aussi séduisant que milliardaire, à la tête d'un empire qui porte son nom, à seulement 27 ans...

Étudiante naïve et désargenté de 22 ans, Anastasia Steel (Dakota Johnson) tombe, comme il se doit, sous le charme du businessman (Jamie Dorman) au premier regard.

Ainsi commence "50 nuances de Grey", fidèle au roman éponyme, plébiscité par des millions de lecteurs - et surtout de lectrices : un coup de foudre entre un bellâtre et une oie blanche.

Sauf que M. Grey va rapidement montrer qu'il dispose de "talents" moins conventionnels que son seul sens des affaires...

"Au fond, ce n'est qu'une simple histoire d'amour, celle d'une jeune femme inexpérimentée qui est plus forte qu'elle ne le soupçonne et qui rencontre un homme au passé douloureux, un conte sur le pouvoir de guérison que possède l'amour inconditionnel", résume E. L. James, qui a vendu ce best seller, traduit en 50 langues, à 100 millions d'exemplaires.

Business et polémiques

D'ailleurs, le prince charmant va rapidement s’avérer beaucoup plus fleur bleue, que ne le laissaient présager les bandes-annonces distillées au fil des mois par les studios Universal, dans le cadre d'une campagne promotionnelle digne des plus grands blockbusters hollywoodiens.

Amoureux transi, il couvre sa conquête de cadeaux, lui offrant voiture ou dîners aux chandelles plus souvent que des séances dans la chambre rouge.

Cinéaste et plasticienne, Sam Taylor-Johnson ajoute au scénario une touche esthétique à travers les décors et une lumière soignée. Le tout agrémenté d'une bande-son signée notamment Beyoncé, avec une version lancinante de "Crazy in love".