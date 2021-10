PSG-Caen : des Malherbistes libérés à Paris

En début de saison, plusieurs Malherbistes avaient coché au marqueur rouge sur leur agenda, la date du 14 février et le déplacement à Paris. Et pour cause. Si devant les micros, beaucoup estiment qu'il s'agit "d'un match comme les autres avec des points à la clé", le rendez-vous dans la capitale du foot français depuis plus de deux ans, a de quoi faire tourner les têtes. La plupart des hommes de Patrice Garande fouleront officiellement la pelouse du Parc des Princes pour la première fois.

Ambitieux à Paris



"Tout le monde nous dit qu'on y va libérés, que c'est un match bonus compte tenu du fait qu'on a quatre points d'avance sur la zone rouge, observe le coach caennais Patrice Garande. Ça tombe certes le jour de la Saint-Valentin, mais on ne monte pas à Paris pour acheter des fleurs, mais bien pour ramener des points". Les Malherbistes aimeraient bien être la première équipe à faire tomber le PSG dans son antre cette saison. "La marche est très haute, mais on y va pour gagner", concède le défenseur bas-normande Alaeddine Yahia.



La confiance est au beau fixe dans les rangs malherbistes. Les Bleu et Rouge restent sur quatre victoires d'affilée en championnat, dont la dernière contre Toulouse (2-0), un mal-classé, samedi 7 février. "Ce n'était pas notre partie la plus aboutie, concède Patrice Garande. Mais nous avons encore fait preuve de solidarité et la cohésion d'équipe a prévalu." La bonne entente du trio Seube-Féret-Kanté et l'équilibre retrouvé entre l'attaque et la défense y sont pour beaucoup. A l'heure où Paris cravache pour rattraper son retard sur Lyon, Malherbe aimerait bien jouer un sale coup aux joueurs de la capitale.