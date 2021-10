Caen. Le Stade Malherbe Caen a repris l'entraînement !

Les vacances commencent à peine mais certains sont déjà de retour sur les terrains. Les joueurs du Stade Malherbe Caen (Calvados) ont repris l'entraînement, jeudi 5 juillet 2018, sur la pelouse du stade Venoix. Deux heures de séance intense au cours de laquelle les anciens joueurs ont pu échanger avec certains de leurs nouveaux coéquipiers. Parcours technique, conservation de balle et accélérations, les exercices ont été réalisés sous l'œil attentif de Fabien Mercadal, le nouvel entraîneur du club.

"De bonnes bases"

L'entraîneur de 46 ans, qui officiait la saison dernière au Paris FC en Ligue 2, s'est engagé avec le Stade Malherbe Caen, pour trois saisons en Ligue 1. Un changement de division qui ne semble pas perturber le coach. "C'est mon métier donc je le vis comme les autres saisons. Le club est très soudé, notamment les dirigeants et la cellule de recrutement. Tout le monde se plie en quatre pour que la saison débute de la meilleure manière possible" indique Fabien Mercadal.

Même si le club a déjà annoncé quelques recrues, notamment Casimir Ninga et Erwin Zelazny, l'effectif n'est pas encore au complet. "Il y a de bonnes bases. On va essayer de s'appuyer sur les forces vives et combler les manquements que l'on a repérés. Il y aura bien sûr des garçons qui vont partir et d'autres qui vont nous rejoindre" explique le coach.

Fabien Mercadal, nouvel entraîneur du Stade Malherbe Caen (Calvados), s'est engagé pour trois saisons jusqu'en juin 2021. - Solenn Boulant

La saison dernière, le Stade Malherbe Caen s'était maintenu de justesse en Ligue 1, en arrachant le nul face au Paris-Saint-Germain. Une équipe qu'ils rencontreront lors de leur premier match de la saison, samedi 11 août 2018. Le lieu de la rencontre reste quant à lui à définir.