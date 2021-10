Kiev (AFP). Ukraine: au moins 6 civils tués dans un bombardement du principal QG ukrainien dans l'Est

Au moins six civils ont été tués dans un bombardement au lance-roquettes multiples ayant frappé mardi le principal QG militaire ukrainien dans l'Est, portant à 20 morts le bilan des dernières 24 heures en Ukraine, a-t-on appris officiellement mardi. Le principal quartier général des forces ukrainiennes dans l'est de l'Ukraine, à Kramatorsk, "a été touché par des tirs au lance-roquettes multiple Tornado", a déclaré le président ukrainien Petro Porochenko devant les députés lors d'une séance au parlement. Six personnes ont été tuées et 21 blessés dans ce bombardement, ont indiqué les autorités régionales pro-Kiev. Il n'était pas possible d'obtenir dans l'immédiat l'information sur d'éventuelles victimes militaires. Selon l'armée ukrainienne, les roquettes ont été tirées depuis Gorlivka, une ville sous contrôle des rebelles située à 45 kilomètres de Kramatorsk, mais les rebelles prorusses ont démenti avoir tiré sur la ville. "Nous n'aurions pas pu tirer au (lance-roquettes multiples) Grad et toucher cet endroit. C'est une provocation", a déclaré un haut responsable militaire de la république séparatiste de Donetsk, Edouard Bassourine. Un responsable du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a pour sa part souligné que Kramatorsk avait été "frappée par un missile Tornado, le plus récent système de lance-roquettes multiples russe". "L'Ukraine n'en possède pas", a-t-il affirmé sur son compte Twitter. Le rayon d'action d'un Tornado varie, selon les modèles, de 20 à 90 kilomètres. Un temps contrôlé par les séparatistes, Kramatorsk, ville de 200.000 habitants située à 70 km au nord du fief rebelle Donetsk, a été reconquise en été par les forces ukrainiennes. Outre le QG, la ville abrite également l'administration pro-Kiev de la région de Donetsk. L'attaque survient au moment où les diplomates européens, russes et ukrainiens négociaient pied à pied un plan de paix pour l'Ukraine, à la veille d'un sommet crucial à Minsk réunissant les dirigeants ukrainien, russe, français et allemand visant à mettre fin à dix mois de guerre.

