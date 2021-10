Kiev (AFP). Ukraine: au moins six civils tués dans un raid contre le QG militaire ukrainien

Au moins six civils ont été tués dans un bombardement au lance-roquettes multiples ayant frappé mardi le principal QG militaire ukrainien dans l'Est, ont annoncé les autorités régionales pro-Kiev. "Six personnes ont été tuées et 21 blessées" dans ce bombardement qui a touché également des zones résidentielles de Kramatorsk, ville sous contrôle ukrainien, a indiqué Olga Iourassova, porte-parole de la police régionale. Il n'était pas possible d'obtenir dans l'immédiat l'information sur d'éventuelles victimes militaires.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire