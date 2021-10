Zurich (AFP). Fifa: Ils sont bien trois contre Blatter pour la présidence

Joseph Blatter, président en exercice et grand favori, a donc bien trois candidats face à lui pour la présidence de la Fifa: l'ancien Ballon d'Or Luis Figo, le prince Ali, un des vice-présidents de la Fifa, et Michael van Praag, président de la Fédération néerlandaise. Les quatre candidatures ont été validées lundi par la commission électorale. Reste à savoir, évidemment, si les trois opposants à Blatter se maintiendront tous jusqu'au 29 mai, date de l'élection à Zurich. Le Suisse, qui aura 79 ans en mars, président depuis 1998, sait qu'il peut compter sur une majorité des six Confédérations -toutes sauf l'Europe, pour résumer- qui composent la Fifa. La preuve lui en avait été donnée au Congrès de Sao Paulo en juin dernier, lorsqu'un projet des réformateurs, limitation de l'âge et des mandats au sein de la Fifa, avait été soumis au vote à main levée. Et rejeté. Le prince jordanien Ali bin Al Hussein, dit prince Ali, 39 ans, et Michael van Praag, 67 ans, présentent les dossiers les plus solides. Le prince Ali se montre pour l'heure le plus agressif dans ses discours. Le 3 février, il a ainsi dénoncé la "culture de l'intimidation" au sein de l'institution et exigé un "débat public". Ce lundi, sur son compte twitter "AliForFifa", il a de nouveau appelé à la publication du fameux rapport Garcia sur les conditions d'attribution des Mondiaux 2018 et 2022 à la Russie et au Qatar. "Si ce rapport n'est pas publié en entier, la Fifa continuera à susciter la suspicion", a twitté le Jordanien. Mais Ali ne fait pas l'unanimité en Asie, sa Confédération, qui a déjà promis son soutien à Blatter. D'ailleurs, il suffit de regarder les cinq parrainages dont il avait besoin pour se présenter: La Jordanie, quatre pays européens (Belarus, Malte, Angleterre, Géorgie) et les Etats-Unis. - Figo en Chine et Guinée équatoriale - Donc, le Prince Ali cherchera essentiellement à pêcher des voix dans le même réservoir électoral que les deux autres opposants à Blatter, les Européens (54 voix sur 209) Figo et Van Praag. "S'il vient me le demander, Van Praag peut compter sur mon soutien", a prévenu la légende batave Johan Cruyff dans la presse de son pays, au sujet du président de la Fédération néerlandaise peu connu du grand public. Figo, 42 ans, est lui une figure mondialement connue. Son statut d'ancien Ballon d'Or a sans doute facilité l'obtention des parrainages nécessaires (il assure en avoir six). Mais quid de son expérience dans les instances ? Son entourage met en avant ses trois dernières années comme membre du "comité du football", une des commissions de l'Uefa, dans laquelle on trouve aussi d'autres anciennes gloires comme Dejan Savicevic, Zbigniew Boniek, Fernando Hierro ou Davor Suker. L'ancienne star du Real Madrid est en tout cas déjà en campagne et s'est rendue en Chine avant d'assister dimanche à la finale de la Coupe d'Afrique des nations comme Blatter. Sur le plan médiatique, l'ex-vedette du Barça et de l'Inter Milan a reçu les encouragements du charismatique José Mourinho, entraîneur de Chelsea, et d'anciens internationaux comme Patrick Vieira, Raul et Deco. Et à Bata, en Guinée-équatoriale, lieu de la finale de la CAN-2015, il a posé en photo au côté du "Roi" Pelé.

