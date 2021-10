Oscars 2015 : huit chances de statuettes tricolores dont Marion Cottillard

Marion Cotillard :

C'est une des surprises de la sélection. La comédienne française, détentrice d'une statuette pour son interprétation d'Édith Piaf dans "Le Môme", en 2008, est retenue pour l'Oscar de la Meilleure actrice dans le film de Jean-Pierre et Luc Dardenne, "Deux jours, une nuit".

Alexandre Desplat :

Nommé à six reprises entre 2007 et 2014, le compositeur français voit double cette année. Retenu pour les bandes originales de "The Grand Budapest Hotel" et de "Imitation Game", deux films plébiscités par les critiques et déjà récompensés à plusieurs reprises en ce début de saison des récompenses, Alexandre Desplat devra néanmoins affronter un autre très grand nom de la musique de film : Hans Zimmer.

"Timbuktu" et "Le Sel de la terre" :

La France est également présente dans la catégorie film en langue étrangère et documentaire grâce à deux coproductions franco-mauritanienne et franco-brésilienne, "Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako et "Le Sel de la terre" de Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado.

"Le Chant de la mer" :

Côté animation, "Le Chant de la mer" de Tom Moore, une coproduction irlandaise, belge, luxembourgeoise, danoise et française, pourrait également créer la surprise face aux superproductions des gros studios tels que "Les Nouveaux héros" de Disney-Marvel, "Dragons 2" de Dreamworks ou, dans une moindre mesure, du "Conte de la princesse Kaguya", tout droit sorti des studios japonais Ghibli. La mise à l'écart d'une autre locomotive comme "La Grande aventure Lego" peut laisser penser que l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences pourrait avoir un faible pour les productions à plus petits budgets cette année.

"Aya" et "La Lampe au beurre de yak" :

"La Lampe au beurre de yak" du Chinois Hu Wei est produit par le Français Julien Féret. La coproduction franco-israélienne "Aya" de Oded Binnun et de Mihal Brezis concourt elle aussi dans la catégorie Meilleur court-métrage.