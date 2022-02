Le nouveau James BLUNT

“C’était un peu les montagnes russes ces derniers temps,” déclare James Blunt, avec son côté pince-sans-rire typiquement britannique. Deux albums, deux tournées mondiales et 18 millions des disques vendus plus tard, James Blunt peut effectivement dire qu’il a connu un itinéraire hors du commun. Le voilà aujourd’hui de retour avec un nouvel opus intitulé “Some Kind of Trouble”, sur Custard/Atlantic.

Il s’agit d’un album délicieusement up-tempo et dénué de tout cynisme. “C’est un disque qui restitue l’était d’esprit du début des années 80. Dans les pays occidentaux on avait le sentiment que l’on pouvait faire n’importe quoi - il y a ce même optimisme que nous avions à l’adolescence,” explique James Blunt. ‘Some Kind of Trouble’ restitue vraiment cette sensation de liberté, d’enthousiasme et de naïveté de l’époque.”

Avec “Back to Bedlam”, son premier album, James Blunt a été catapulté parmi les stars de la scène internationale grâce à des tubes comme “You’re Beautiful”, “High” et “Goodbye My Lover”. Fort d’une nouvelle série de succès - “1973”, ”Same Mistake” et “Carry You Home”, “All the Lost Souls” - son deuxième album sorti en 2007, entre directement au sommet des classements dans dix pays et se vend 5 millions d’exemplaires. Dans la foulée, James est couronné de récompenses, notamment deux Brit Awards, deux World Music Awards, deux MTV Video Music Awards et un MTV European Music Award, sans oublier cinq nominations aux Grammy Awards.

Une certaine fraîcheur et spontanéité se dégagent réellement de “Some Kind of Trouble,” que James Blunt a essentiellement enregistré à Londres.

A une époque de surexposition médiatique, James Blunt tient avec ferveur à ce que sa musique ait le premier et le dernier mot. “Mon label et mon management me poussent à avoir un compte Twitter, mais je suis incapable de m’impliquer là-dedans comme ils le souhaiteraient,” confie James. “Ils veulent que je dise ce que je mange pour mon petit-déjeuner, c’est justement le genre de choses qui m’agace tout particulièrement dans le monde d’aujourd’hui. ‘Les personnes publiques doivent se confier de façon excessive et je ne me sens pas à l’aise avec ça, je préfère lorsque les chansons parlent d’elles-mêmes.”

Si James Blunt aime créer de nouveaux morceaux, son plus grand plaisir reste de les interpréter sur scène et de les partager avec son public. Il a donc hâte de démarrer sa nouvelle tournée en perspective pour 2011. Alors que l’enregistrement est sur le point de s’achever, il est déjà pressé de reprendre la route. “Que l’album sorte et qu’on parte en tournée,” dit-il. “On va s’éclater comme jamais en jouant ces chansons !”