Bruxelles (AFP). Ukraine: l'UE reporte ses sanctions ciblées pour donner une chance à la paix

L'Union européenne a confirmé lundi le principe de nouvelles sanctions contre des personnalités russes et séparatistes, mais reporté leur mise en ?uvre afin de donner une chance aux efforts de paix en Ukraine, a annoncé le ministre français des Affaires étrangères. "Le principe des sanctions est maintenu", mais "leur application se fera à la lumière de la situation sur le terrain ( ) on fera le point d'ici lundi prochain", a déclaré Laurent Fabius à Bruxelles. "Entrée en vigueur reportée au 16 février pour laisser de la marge aux efforts diplomatiques en cours", a indiqué sur son compte Twitter une porte-parole du Conseil européen, qui représente les Etats. Les Européens avaient décidé le 29 janvier de rallonger leur liste noire des personnes visées par un gel de leurs avoirs et une interdiction de voyager dans l'Union européenne, lors d'une réunion d'urgence après le bombardement de la ville de Marioupol par les rebelles pro-russes, qui avait fait au moins 30 morts. Cette nouvelle liste de 19 personnes, des Russes et des séparatistes ainsi que neuf entités, fixée quelques jours plus tard au niveau des ambassadeurs des Etats membres de l'UE, devait être avalisée ce lundi lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bruxelles. Mais dans la perspective d'un sommet mercredi à Minsk réunissant les présidents russe, Vladimir Poutine, ukrainien, Petro Porochenko, français, François Hollande, et la chancelière allemande, Angela Merkel, en vue de la signature d'un nouvel accord de cessez-le-feu, certains pays ont voulu donner une chance à la paix. "Il reste du chemin à faire", a reconnu M. Fabius, évoquant "toute une série de questions" en suspens, comme le retrait des "armes lourdes", "le respect des frontières" ou encore le statut juridique pour les bastions séparatistes de Donetsk et Lougansk. "Il faut rester le plus possible dans l'accord de Minsk", signé en septembre et qui prévoyait un cessez-le-feu jamais véritablement appliqué, a assuré M. Fabius. "Mais depuis, la réalité sur le terrain s'est déplacée au détriment des forces ukrainiennes", a-t-il reconnu.

