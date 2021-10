Handicap : 642 000 € pour la réhabilitation d'un atelier de jour à Canteleu

Cet atelier de jour, qui compte aujourd'hui 26 adultes atteints de déficience auditive et/ou intellectuelle, existe depuis 1991. Il accueille des personnes ne pouvant plus travailler dans un milieu ordinaire et réalisant ici des activités dites "de support" (couture, informatique, esthétique...). Mais selon Séverine Vendrame, directrice du centre François Truffaut à l'IDEFHI, la structure n'était plus adaptée : "Il fallait la réadapter aux handicaps des personnes et il fallait une remise en sécurité."

Ce projet, initié "il y a 3-4 ans" selon Séverine Vendrame, voit enfin le jour ce lundi 9 février : "Nous disposons de 400m2 totalement refaits à neuf !" Le chantier a coûté 642 815 € à l'IDEFHI dont une partie financée par le Département. Pour faire fonctionner cet atelier de jour, le Département accorde cette année 445 232 €.