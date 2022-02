Haïti s'expose en mairie à Ifs

Julien Tack, Caennais d'origine, présente un photo reportage à travers lequel il fait une rétrospective sur le séisme de janvier 2010 en Haïti et expose la situation quelques mois plus tard, au moment déterminant des élections présidentielles.



Une exposition poignante qui s'inscrit dans le cadre des actions menées par la région Basse-Normandie, qui s'est spécialement mobilisée face à la tragédie.Initiée par la ville d'Ifs avec l'agence régionale de conservation de l'image et du son (l'ARCIS) et en partenariat avec l'association Haïti en Normandie, l'événement vise à maintenir l'attention publique et relayer l'information. Une sorte de piqûre de rappel pour ne pas oublier la catastrophe et rester sensible au sort des habitants de “la perle des Antilles”.



Pratique : Du 12 janvier au 6 février 2011 à l'hôtel de ville d'Ifs. Entrée libre. Tél. 02 31 35 27 27



