Départementales : à Cabourg, la gauche part divisée

Sur ce canton, Xavier Madelaine et Sylvie Dupont ont été investis par le Parti Socialiste. Le premier est d'ailleurs conseiller général sortant.

Or, Florence Lepennetier présente aussi sa candidature sur ce même territoire, au côté de Pierre Mouraret, maire de Dives-sur-Mer (PCF). Dans un communiqué, la Fédération du Parti Socialiste du Calvados tient à rappeler que "Florence Lepennetier n'est plus adhérente". "Elle ne peut donc pas se présenter avec l'étiquette du Parti Socialiste, ne peut pas utiliser son logo et ne peut en aucun cas faire référence au Parti Socialiste", précise Raphaël Chauvois, première secrétaire fédéral.