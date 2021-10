Los Angeles (AFP). Grammy: Sam Smith remporte le pris de l'enregistrement pour Stay with me

Grand gagnant des Grammys, le chanteur britannique Sam Smith a remporté dimanche soir le prestigieux prix de l'enregistrement de l'année pour "Stay with me", déjà sacrée meilleure chanson de l'année, lors du gala des 57e Grammy Awards à Los Angeles. Le chanteur de soul a gagné au total quatre Grammys: le plus prestigieux prix d'enregistrement de l'année, qui s'ajoute à ceux de meilleur nouvel artiste, chanson de l'année (auteurs) et meilleur album pop. Pour ce prix décerné en fin de gala, Sam Smith avait pour concurrents Iggy Azalea, Sia, Taylor Swift et Meghan Trainor. "Oh mon Dieu, merci, merci l'académie, merci à tous. C'est la plus belle soirée de ma vie", a lancé le chanteur. Le jeune Britannique de 22 ans aux yeux bleus et à la voix plaintive a également tenu à "remercier l'homme dont parle cette chanson, et dont je suis tombé amoureux l'an dernier". "Merci de m'avoir brisé le coeur, tu m'as fait gagner quatre Grammys", a-t-il affirmé.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire