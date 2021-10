Coupe de Basse-Normandie : La MOS sort, les PTT Caen passent

La MOS sans démériter

Dés le début de match, les Deauvillais prennent la mesure de leur adversaire. Llorca, par deux fois, ne parvient pas à cadrer (2', 4'), mais c'est Dimitri Milon, échappé côté gauche, qui prend de vitesse Kiniffo avant d'ajuster finement Tailpied (0-1, 7'). Plutôt timides à l'entame, les Maladiens tentent de répliquer. Mais ni Naïri (8'), ni Thoris (10'), ni Khoualed (11'), ne parviennent à tromper la vigilance de Chotin, dans un premier quart d'heure très rythmé. Finalement, après un bon mouvement sur l'aile gauche, Malik Gabriel décroche une frappe à ras de terre qui fait mouche (1-1, 27'). Dés lors plus entreprenants, les Caennais manquent de prendre l'avantage après un coup-franc de Gabriel coupé par Khoualed juste au-dessus de la cage (30'). Foulon ne parvient pas non plus à modifier le score, perdant son duel face à Tailpied suite à une belle déviation de Llorca (44').

A la pause, les deux formations rentrent aux vestiaires dos à dos.

Alors qu'il n'a fallu que sept minutes à l'ASTD pour ouvrir le score en première période, il ne lui en a fallu que quatre pour reprendre l'avantage en seconde. Llorca, servi par Milon, bat le portier adverse d'une tête de près (1-2, 49'). Puis, un quart d'heure plus tard, Tailpied et Kiniffo ne se parlent pas sur une ouverture vers Llorca. Le défenseur de la MOS pousse le ballon dans son propre but alors que son gardien était sorti. L'arbitre assistant lève son drapeau pour une position de hors-jeu incompréhensible. Monsieur Brunet, l'arbitre central, contredit son assesseur et accorde logiquement le but aux Deauvillais (1-3, 64'). La MOS tente alors de pousser pour recoller et, sur un nouveau très bon coup-franc du capitaine Gabriel, Gilles Ibebe réduit la marque de la tête (2-3, 77'). En fin de match, les locaux ne parviennent pas à créer véritablement le danger pour égaliser. Seul Khoualed, qui ne cadre pas son petit lob devant Chotin, donnera des frayeurs aux visiteurs (87').

Dans un match animé et agréable à suivre, la MOS n'aura pas démérité et tombe face à une bonne équipe de Deauville hiérarchiquement supérieure mais avec qui la différence n'était pas flagrante.

Maladrerie OS : Tailpied – Diaby (Le Corre 56') – Sirugue – Moualek – Kiniffo – V. Ibebe (Marie 55') – Naïri – Thoris – Khoualed – Gabriel (c) (Guibet 83') – Guibet (G. Ibebe 60')

AST Deauville : Chotin – Diouf – Tirera – Orgeval – Quettier (c) – Tamouh (L. Tregoat 29') – D. Tregoat – Tessier – Milon – Llorca (Bannier 71') – Foulon

Dans le même temps, l'Avant-Garde Caennaise accueillait un compère de DSR, le CA Lisieux. L'aventure s'arrête là pour les bleus et blancs, défaits 0-2 sur leur synthétique.

Les PTT Caen évitent le piège versonnais

Après trois premières minutes d'entame un peu difficiles, les hommes de Laurent Dufour sortent progressivement pour confisquer le ballon aux locaux. Leur maîtrise technique ne leur permet pourtant pas de se créer pléthores d'occasions. Seuls Suriam, qui manque complètement son duel face au gardien (8'), et Hervieu, dont le centre fort n'est repris par personne (26'), créent un peu de danger.

Bien que campant dans le camp adverse, les visiteurs tombent sur une solide arrière garde versonnaise, et rentrent aux vestiaires sans différence à l'affichage.

Le second acte sera plus animé, et ce uniquement devant le but local. Verson, incapable de sortir pour trouver Bouillon trop esseulé devant, est oppressé dans sa surface. Suriam, sur un centre-tir, met Verrier à contribution (53'), avant que ce dernier soit sauvé par sa barre sur une frappe à bout portant suite à un coup-franc de Lemasson (62'). Pour contourner la densité dans l'axe mise par les pensionnaires de PH, les PTT utilisent les côtés. Mais ni Moreau, entré en jeu, ni Gervais, ne réussissent à battre l'excellent Maxime Verrier (70'). La seule mèche locale viendra d'Yver qui, en contre, se joue de la défense avant d'enlever beaucoup trop sa frappe (85'). Dans le temps additionnel, le portier versonnais repousse encore les assauts des postiers, et emmène son équipe aux tirs aux buts.

En confiance, il arrête même la première tentative de Neveu, avant que son coéquipier Doglet ne bute sur Clément Pannier. Lecacheux, Gosnet et Suret transforment tandis que Dupong envoie son ballon au-dessus. 2-4 : les PTT sont qualifiés.

Malgré la combativité et la hargne des Versonnais, les Caennais passent au tour suivant, bien qu'ils auraient du se rendre la tâche plus facile, manquant d'efficacité devant le but adverse.

AS Verson : Verrier – Nowak (Touzard 60') – Lair (c)– Aublet – Doglet – V. Cotin – Dupong (Picard 60') – Allard (Dupong 73') – Bouillon (Yver 63') – D. Cotin – Doaou

ASPTT Caen : Pannier – Hervieu – David – Akoumany (Gosnet 89') – Lemasson – Neveu – Suriam (Tirel 68') – Lecacheux (c) - Gervais – Gosnet (Suret 68') – Naïli (Moreau 68')

Le prochain tour aura lieu le week-end des 21 et 22 février, en attendant le tirage au sort, cette semaine, mais aussi les résultats des deux matchs reportés entre Saint-Georges-des-Groseillers et Bayeux, ainsi qu'entre l'Avenir de Messi et le FC Flers.