Les rendez-vous culturels de Caen en 2011

Fin janvier, les yeux seront braqués sur le Mémorial pour le Concours de plaidoieries des lycéens, apprentis avocats et avocats du vendredi 28 au dimanche 30. En mars, le centre d'animation Le Tandem fête ses 10 ans : il organise la reformation du groupe 'Mes souliers sont rouges”, jeudi 17 mars au Zénith.



Le festival Spring, qui s'intéresse aux nouvelles formes de cirque, débute lui le 18 mars et durera près d'un mois. En avril, le nouveau musée de paléontologie “Paleospace, l'Odyssée” ouvrira ses portes à Villers-sur-mer. Du 11 au 15 mai, “Passages de témoins” prend le relais de l'ancien salon du livre, avec conférences et spectacles.



A partir du 31 mai, l'opéra baroque “Atys” de Lully sera au théâtre de Caen, 24 ans après la dernière tournée mondiale. Les 1, 2 et 3 juillet : trois jours pour un nouveau festival Beauregard plus grand et avec plus d'artistes. Du 8 au 20 août aura ensuite lieu le championnat de France d'échecs au centre des congrès.



Place à “Istanbul sur la route de la soie”, la foire de Caen du 16 au 26 septembre. Enfin les Boréales fêteront leurs 20 ans du 5 au 20 novembre. Que de surprises en stock !





Légende photo : L'événement du mois de mai : l'opéra baroque Atys.





Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire