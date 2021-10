Berlin (AFP). Ukraine: un sommet France, Allemagne, Ukraine, Russie à Minsk mercredi

Un sommet réunissant France, Allemagne, Ukraine et Russie est prévu à Minsk mercredi avec pour objectif d'esquisser une solution pour l'Ukraine, a annoncé dimanche la chancellerie allemande dans un communiqué, à l'issue d'une conférénce téléphonique à quatre. Angela Merkel, François Hollande, Petro Porochenko et Vladimir Poutine ont conduit "une longue conférence téléphonique" dans la matinée, selon ce communiqué, et "continué à travailler à un paquet de mesures dans le cadre de leurs efforts pour un règlement global du conflit dans l'Est de l'Ukraine". Les travaux se poursuivront lundi à Berlin, "avec pour objectif de tenir mercredi à Minsk un sommet dans le +format Normandie+" réunissant les quatre puissances.

