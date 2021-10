Pont-de-Roide (France) (AFP). Législative dans le Doubs: affluence au bureau de vote du candidat PS

Sous un ciel gris et par un froid glacial, les électeurs se pressaient dimanche matin vers la mairie de Pont-de-Roide-Vermondans (Doubs), commune du socialiste Frédéric Barbier opposé au second tour de la législative partielle à l'eurodéputée FN Sophie Montel, a constaté l'AFP. Les électeurs de cette petite commune de 4.300 habitants défilaient dans leur mairie où deux heures après l'ouverture des bureaux de vote à 8 heures, une file a commencé à se former et s'allonger. Le socialiste Frédéric Barbier, vice-président du conseil général du Doubs, donné favori, a voté à Pont-de-Roide vers 11 heures, serrant la main de plusieurs connaissances, a constaté l'AFP. "J'ai conscience que je suis le seul candidat à voter" aujourd'hui, a-t-il déclaré, faisant allusion au fait que la candidate frontiste Sophie Montel ne vote pas dans la circonscription, celle-ci habitant à une vingtaine de kilomètres de Besançon. Communiqué par la préfecture du Doubs, le taux de participation au scrutin à la mi-journée était attendu vers 12H00. Vers 10 heures, on pouvait voir une quinzaine d'électeurs au bureau de vote du candidat socialiste glisser leur bulletin dans l'urne. "A la même heure aujourd'hui, il y a plus de monde qui s'est déplacé pour voter que dimanche dernier", a indiqué le maire de Pont-de-Roide, Denis Arnoux. Lors du 1er tour, à la même heure dimanche dernier, ils n'étaient que deux ou trois. Dans la matinée on pouvait voir des électeurs s'attardant et discutant à l'intérieur de la mairie, où trois bureaux de vote ont été installés. Dimanche dernier, la candidate FN était arrivée en tête du 1er tour de cette élection avec 32,60% des voix. Son adversaire socialiste avait recueilli 28,85% des suffrages. Au 1er tour, l'abstention avait atteint 60,5%. Pour l'emporter, le candidat socialiste doit compter sur un report de voix des électeurs de l'UMP, après l'échec de leur candidat Charles Demouge au 1er tour (26,54% des voix). L'UMP a appelé ses électeurs à voter blanc ou à s'abstenir, sans leur demander de faire barrage au Front national. Quelque 66.825 électeurs de la 4e circonscription sont appelés aux urnes dimanche. Le scrutin vise à pourvoir le siège laissé vacant par Pierre Moscovici après sa nomination à la Commission européenne. Les bureaux de vote fermeront à 18H00.

