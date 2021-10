CAEN-TOULOUSE (2-0) : et de quatre pour Malherbe

Les Caennais semblent désormais connaitre la recette, eux qui restaient sur trois victoires d'affilée avant cette rencontre de la 24e journée. Le coup d'envoi venait à peine d'être donné que les hommes de Patrice Garande se ruaient déjà à l'attaque. Sloan Privat héritait alors du ballon et tirait sur Ali Ahamada bien sorti à sa rencontre (1'). Dans la foulée, les accélérations de Julien Féret permettaient aux Caennais de maintenir la pression. Et c'est finalement Ngolo Kanté qui faisait la différence côté droit pour trouver la tête de Sloan Privat bien lancé au premier poteau (1-0, 17').

Devant au score, les Bleu et Rouge laissaient volontiers le cuir à l'adversaire qui peinait à se procurer des situation dangereuse devant le but de Rémy Vercoutre. Au retour des vestiaires, les Toulousains revenaient avec d'autres intentions. Mais ce n'est pas pour autant que les hommes d'Alain Casanova parvenaient à attraper le cadre. Caen laissait alors passer l'orage grâce à une sérénité retrouvée depuis un mois et reprenait du poil de la bête pour placer quelques offensives. Sur l'une d'elles, Emiliano Sala était fauché dans la surface de réparation. Julien Féret se chargeait alors du penalty et doublait la mise (2-0, 72').

Caen gérait alors tranquilement sa fin de match et Patrice Garande en profiatait pour offrir à Nicolas Benezet arrivé cette semaine en provenance d'Evian, ses premières minutes sous le maillot malherbiste. Avec cette quatrième victoire consécutive, les Caennais comptent désormais quatre points d'avance sur la zone de relégation. Ils en comptaient cinq de retard à l'issue des matchs allers...