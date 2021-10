Romain Goupil à l'Omnia ce soir

Baptisé les Jours venus, ce film à séquences, cumule les rencontres improbables et les mises en abymes : on retrouve par exemple Romain Goupil dans son propre rôle de réalisateur mais en panne d’inspiration, confronté aux difficultés de créer.

Grâce à un panel d’acteurs choisis pour leur grâce, leur jeu décalé et leurs audaces (Jackie Berroyer, Noémie Lvovsky, Marina Hands et Valérie Bruni-Tedeschi) Romain Goupil imagine une fresque tendre. Les situations cocasses dans lesquels les personnages se plongent font sourire : entre fiction et réalité, une page d’humanité.



Pratique. Vendredi 6 février à 20 h. Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5 €. Tél. 02 35 07 82 70