Berlin (AFP). Ukraine: Hollande et Merkel à Moscou pour chercher un accord et défendre la paix européenne

La chancelière Angela Merkel a déclaré que l'initiative franco-allemande pour tenter de trouver une solution à la crise ukrainienne visait à défendre "la paix européenne", lors d'un point de presse vendredi à Berlin. "Il s'agit de s'engager pour nos intérêts, les intérêts franco-allemands mais aussi ceux de l'Europe () il s'agit de la paix européenne", a déclaré Mme Merkel, de retour à Berlin entre son voyage de jeudi à Kiev et un départ imminent pour Moscou où elle doit évoquer le dossier ukrainien avec le président russe Vladimir Poutine, au côté du président français François Hollande. François Hollande a affirmé de son côté qu'il allait à Moscou avec Angela Merkel pour "chercher un accord" en vue de résoudre la crise. "Chacun est conscient que le premier pas doit être le cessez-le-feu mais qu'il ne peut pas suffire et qu'il faut aller chercher un règlement global", a précisé le président français. Jeudi soir à Kiev, M. Hollande et Mme Merkel ont rencontré le président ukrainien Pétro Porochenko pendant plusieurs heures alors que les combats s'intensifient dans l'est du pays entre armée ukrainienne et rebelles prorusses.

