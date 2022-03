Berlin (AFP). Migrants: Hollande et Merkel réclament une réponse unifiée de l'Europe

Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel ont réclamé lundi à Berlin une réponse "unifiée" de l'Europe face à la crise des migrants, lors d'une déclaration commune à la chancellerie. "Nous devons mettre en oeuvre un système unifié de droit d'asile", a lancé le chef de l'Etat français devant la presse aux côtés de la chancelière, soulignant qu'il s'agissait d'une "situation exceptionnelle qui (allait) durer", tandis que Mme Merkel a relevé que si l'Union européenne a "de manière globale un même droit d'asile", tous les pays européens doivent le mettre en application "le plus rapidement possible".

