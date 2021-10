Bruxelles (AFP). Ukraine: pas encore certain que le sommet de Minsk ait lieu mercredi

"Il n'est pas encore certain" que le sommet qui doit réunir les dirigeants russe, ukrainien, allemand et français mercredi à Minsk pour faire cesser les hostilités dans l'est de l'Ukraine ait bien lieu, a prévenu lundi le ministre allemand des Affaires étrangères. "Nous espérons que les points encore en suspens pourront être réglés", a déclaré Frank-Walter Steinmeier, en référence aux réserves émises par le président russe Vladimir Poutine dimanche. "Mais je dois le répéter, cela n'est pas encore certain () il reste encore beaucoup de pain sur la planche", a-t-il insisté à son arrivée à une réunion à Bruxelles. "Nous y travaillons avec la plus grande énergie", a ajouté M. Steinmeier, sans entrer dans les détails des points à aplanir avant de pouvoir réunir M. Poutine et le président ukrainien Petro Porochenko sous la houlette de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français François Hollande. Ce sommet à Minsk pour signer un plan de paix "de la dernière chance" pourra être organisé "si nous réussissons à nous mettre d'accord sur un certain nombre de points sur lesquels nous avons intensément discuté ces derniers temps", selon le président Poutine. Des diplomates français, allemands, ukrainiens et russes doivent continuer lundi à Berlin à travailler sur le projet d'accord. Les combats entre rebelles séparatistes prorusses et armée ukrainienne ont fait plus de 5.500 morts en dix mois.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire