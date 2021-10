Le Seinomarin Nelson dans les 7 finalistes de la Nouvelle Star !

Le jeune Seinomarin n'a pas eu trop le temps de douter ce jeudi 5 février lors du prime-time. Il a été l'un des premiers sauvés par le public. Pourtant, le jury s'était montré partagé quant à son interprétation de While my guitar gently weeps du Beatles George Harrison. Il a obtenu deux voyants rouges et deux voyants verts.

Nelson fait donc partie des sept finalistes de cette nouvelle édition de la Nouvelle Star. Le portrait de Nelson Vard à découvrir ici.